Siirt'te PKK'lı teröristlere yardım ettikleri iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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Siirt'te PKK'lı teröristlere yardım ettikleri iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı
7 saat önce
Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında jandarma timlerine saldırı düzenleyen PKK'lı teröristlere yardım ve yataklık ettikleri öne sürülen 8 zanlı gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:42 Kaynak: AA
Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında jandarma timlerine saldırı düzenleyen PKK'lı teröristlere yardım ve yataklık ettikleri öne sürülen 8 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, geçen yıl Doğanca- Sarıyaprak köyü kırsalında operasyon yürüten jandarma ekiplerine geçiş güzergahında el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenleyen teröristlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Ekipler, 6 ay süren çalışma sonucu teröristlere yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla 8 kişinin yakalanması için belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Uzun namlulu silah, 3 kilogram kenevir tohumu ile iki telsizin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 8 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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