Siirt'te PKK'lı teröristlerin bayramda saldırı planı engellendi - Son Dakika

Siirt'te PKK'lı teröristlerin bayramda saldırı planı engellendi

Siirt'in Pervari ilçesinde Ramazan Bayramı'nda saldırı planlayan PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan uzaktan komutalı 2 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Siirt'in Pervari ilçesinde Ramazan Bayramı'nda saldırı planlayan PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan uzaktan komutalı 2 el yapımı patlayıcı imha edildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu terör örgütü PKK'nın Doğanköy kırsalında Ramazan Bayramı'nda güvenlik güçlerine saldırı hazırlığında olduğu bilgisi üzerine harekete geçildi. Bölgede geniş çaplı operasyon düzenleyen ve arazi taraması yapan jandarma ekipleri, yol güzergahındaki menfez üzerine yerleştirilen uzaktan komutalı 2 el yapımı patlayıcıyı tespit etti. Patlayıcılar, Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) ile Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timince (METİ) kontrollü şekilde imha edildi. Güvenlik güçlerinin çalışmalarıyla PKK'lı teröristlerin bayramdaki saldırı planı engellenmiş oldu. Teröristlerin yakalanması için operasyon sürüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş

Şarkıcı Sinan Özen'in yenidoğan bebeği 6. kez ameliyat oldu

Kuruluş Osman'da ölümden kurtarılan Alişar'ın sahnesi izleyenleri ekrana kilitledi

Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı

Kanal D'deki görevinden istifa eden Buket Aydın, ekranlara döneceği tarihi paylaştı

Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi

Sıkı spor yapan genç oyuncu, fit halini köpük banyosu pozuyla sergiledi

Taner Tolga Tarlacı, kendisini taklit ettiğini ileri sürdüğü Yasin'e gözdağı verdi: Onu kafes dövüşüne alacağım

Cem Yılmaz, ilk kez Serenay Sarıkaya'yla fotoğrafını paylaştı

Victoria Beckham, banka tatilini David Beckham'ın fotoğrafını paylaşarak kutladı

Senelerdir poz verirken gülümsemeyen Victoria Beckham, ilk kez kahkaha atarken fotoğraf çekti

Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te yangın çıktı

Cüneyt Arkın, sağlık durumu hakkında yapılan asılsız paylaşımlara isyan etti

Aşk Adası'nın tanınan ismi Anna Vakili, bir parkta genç kızla kavga etti

Survivor'un 89. bölüm fragmanı yayınlandı! Cemal Can ile Danla Bilic şifreli olarak konuştu