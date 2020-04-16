Siirt'te PKK'lı teröristlerin hain tuzağı son anda önlendi - Son Dakika

Siirt'te PKK/KCK'lı teröristler tarafından kırsal alana tuzaklanan patlayıcı madde ile desteklenmiş anti tank mayını güvenlik güçlerince bulunarak imha edildi.

Siirt Valiliğinden yapılan Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde Eruh ilçesi Çetinkol köyü Geva tepe kırsalında mayın-el yapımı patlayıcı döşendiğinin tespit edildiği ve operasyon başlatıldığı kaydedildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Şehit Jandarma Onbaşı Süleyman Aydın 2020/80 operasyonu kapsamında Eruh ilçesi Çetinkol köyü Geva tepe bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından araziye tuzaklanmış vaziyette patlayıcı madde ile desteklenmiş bir adet anti tank mayını tespit edilmiştir. Olay ile ilgili olarak Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmiş, el yapımı patlayıcı düzeneği olay yerinde patlayıcı madde imha timi tarafından kontrollü olarak imha edilmiştir" denildi.

(Selami Deniz/İHA)