SİİRT'TE PKK'LI TERÖRİSTLERİN KATLETTİĞİ 37 SİVİL VATANDAŞ DUALARLA ANILDI - Son Dakika
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SİİRT'TE PKK'LI TERÖRİSTLERİN KATLETTİĞİ 37 SİVİL VATANDAŞ DUALARLA ANILDI

04.10.2022 19:43

SİİRT'in Şirvan ilçesinin Daltepe ve Kalkancık köylerinde, 1993 yılında bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerce şehit edilen çoğu çocuk ve kadın 37 sivil vatandaş, düzenlenen törende dualarla anıldı.

SİİRT'in Şirvan ilçesinin Daltepe ve Kalkancık köylerinde, 1993 yılında bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerce şehit edilen çoğu çocuk ve kadın 37 sivil vatandaş, düzenlenen törende dualarla anıldı.

Siirt Valiliği ve Şirvan Kaymakamlığınca, 1993 yılında terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırılarda Daltepe köyünde 27, Kalkancık köyünde ise 10 olmak üzere şehit edilen çoğu çocuk ve kadın 37 sivil vatandaş için anma töreni düzenlendi. Daltepe ve Kalkancık şehitliklerinde düzenlenen anma törenine Vali Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, Kaymakam Emrah Bütün, Siirt Güvenlik Korucuları ve Şehit-Gazi Aileleri Federasyon Başkanı İsmail Şehitoğlu, şehit yakınları ve köylüler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Ensar Cami İmamı Ramazan Toprak tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu.

'TARİHTE KARA BİR LEKE OLARAK YERİNİ ALMIŞTIR'

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, burada yaptığı konuşmada, olayın hunharca gerçekleştirilen bir katliam olduğunu vurgulayarak, Tarihte kara bir leke olarak yerini almıştır. Gözü dönmüş bu caniler bir gece baskınında camilere sığınmış ve adı henüz konulmamış üç-beş aylık bebekler ile kadın ve yaşlı 37 vatandaşımızı şehit etti. Bugün Daltepe köyümüzde metfun bulunan 27 şehidimiz ile Kalkancık köyünde metfun bulunan 10 şehidimizin aziz hatırlarını yaşatmak ve kendilerini anmak için toplanmış bulunmaktayız. Bizler bugün huzur ve güven içinde yaşıyorsak, Allah'ın nimetlerinden yararlanıyorsak, bayrağımız bu semalarda özgürce dalgalanıyorsa, ezanımız susmuyorsa, işte bu şehitlerimizin sayesindedir. Bu vatanın, bu toprağın sahipleri şehitlerimizdir. Bu şehitlikte 8 aylık Gülcan bebek ve henüz adı konmamış bebekler de şehitlerimiz arasındadır. Bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Hiçbir zaman şehitlerimizi unutmayacağız. Onların emanetlerine millet olarak, devlet olarak sahip çıkacağız. Allah milletimizi devletimizi korusun. Allah sizleri korusun? dedi.

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Kaynak: DHA

Siirt, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SİİRT'TE PKK'LI TERÖRİSTLERİN KATLETTİĞİ 37 SİVİL VATANDAŞ DUALARLA ANILDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: SİİRT'TE PKK'LI TERÖRİSTLERİN KATLETTİĞİ 37 SİVİL VATANDAŞ DUALARLA ANILDI - Son Dakika
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