Siirt'te PKK'lı teröristlerin kış yapılanmasına darbe - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt'te PKK'lı teröristlerin kış yapılanmasına darbe - Son Dakika

Siirt'te PKK'lı teröristlerin kış yapılanmasına darbe

6 saat önce

Siirt'te PKK'lı teröristlere ait 3 sığınak ve barınak tespit edildi.

Siirt'te PKK'lı teröristlerin kış yapılanmasına darbe, System.String[]

Siirt'te PKK'lı teröristlere ait 3 sığınak ve barınak tespit edildi. Bölgede yapılan aramada çok sayıda mühimmat ele geçirilirken, sığınak ve barınaklar imha edilerek kullanılamaz hale getirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Eruh ilçesi Akmeşe köyü Kuyucak Mahallesi bölgesinde PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi maksadıyla Kıran-Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran 2019/127 operasyonunun icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince devam eden operasyonlar kapsamında bölücü terör örgütü mensuplarına ait 3 sığınak-barınak bulunmuş olup, sığınaklar içerisinde 3 adet savunma tipi el bombası, bir adet el bombası çantası, bir adet üzerinde saat bulunan zaman ayarlı ve devre kartlı el yapımı patlayıcı düzeneği, bir adet termal silah dürbünü, çok miktarda muhtelif gıda, yaşam ve tıbbi malzeme ele geçirilmiştir. Sığınak ve barınaklar kullanılamaz hale getirilmiştir. Cumhuriyet savcısının talimatıyla delil niteliği taşımayan malzemeler olay yerinde imha edilmiş, delil niteliği taşıyan malzemeler ise muhafaza altına alınmıştır" denildi.

(İHA)

Jandarma, Siirt, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:45 Kaynak: İHA
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