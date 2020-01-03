Siirt'te PKK'lı teröristlerin kullandığı 3 sığınak ve barınak imha edildi - Son Dakika

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı 3 sığınak ve barınak imha edildi.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Eruh ilçesinin Akmeşe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik, "Kıran-Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran Operasyonu" düzenlendi.

Operasyon kapsamında arazide yapılan aramada, 3 sığınak ve barınak bulundu.

Sığınak ve barınaklarda yapılan aramada, 3 savunma tipi el bombası, el bombası çantası, üzerinde saat bulunan zaman ayarlı el yapımı patlayıcı düzeneği, termal silah dürbünü çok miktarda muhtelif gıda, yaşam ve tıbbi malzeme ele geçirildi.

Malzemelerden delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alındı, diğerleri ise olay yerinde imha edildi.

3 sığınak ve barınak da kullanılamaz hale getirildi.