Son Dakika Haberleri: Siirt'te PKK'lı Teröristlerin Kullandığı 5 Barınak ve Sığınak İmha Edildi

Siirt'te PKK'lı Teröristlerin Kullandığı 5 Barınak ve Sığınak İmha Edildi

2 saat önce

Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 barınak ve sığınak imha edildi.

Siirt'te PKK'lı Teröristlerin Kullandığı 5 Barınak ve Sığınak İmha Edildi, System.String[]
Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 barınak ve sığınak imha edildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eruh ilçesindeki Şeyh Ömer Dağı bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, muhtemel barınma alanlarının imha edilmesi amacıyla Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cengiz Yaman Operasyonu düzenlendi.

Operasyonda 5 barınak ve sığınak tespit edildi.

Söz konusu barınaklarda ve sığınakta yapılan aramada el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 7 pil bloğu, radyo, 11 ilaç, tıraş makinesi, kazma, 2 balta ve 20 metre naylon ile çeşitli yaşam malzemesi bulundu.

Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alındı, diğerleri ise Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla imha edildi.

Sığınak ve barınaklar da kullanılamaz hale getirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:52 Kaynak: AA

Eruh, Siirt, PKK, Güncel
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