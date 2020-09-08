Siirt'te PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcıya basan çoban ağır yaralandı - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre olay, Pervari ilçesine bağlı Doğan köyü kırsalında meydana geldi. Hamit Onat adlı çoban hayvanlarını otlattığı sırada PKK 'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcıya basması sonucu ağır yaralandı. Meydana gelen patlamada ağır yaralanan Onat, askeri helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi 'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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