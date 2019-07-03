Son Dakika Haberleri: Siirt'te PKK'lıların tuzakladığı el yapımı patlayıcılar imha edildi
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Siirt'te PKK'lıların tuzakladığı el yapımı patlayıcılar imha edildi

49 dakika önce

SİİRT'in Eruh ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'lıların tuzakladığı 3 el yapımı patlayıcı düzeneği imha edildi.

Siirt'te PKK'lıların tuzakladığı el yapımı patlayıcılar imha edildi, System.String[]
SİİRT'in Eruh ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'lıların tuzakladığı 3 el yapımı patlayıcı düzeneği imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı'nca Eruh ilçesindeki Ciraf Dağı ve Cemibahri Deresi bölgelerinde, bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla dün 'Şehit Onbaşı Süleyman Aydın 2019-69' operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan aramalar sırasında güvenlik güçlerine saldırı amacıyla yeni tuzaklandığı belirlenen 3 el yapımı patlayıcı düzeneği bulundu. Bölgeye helikopterle sevk edilen patlayıcı madde imha timleri tarafından teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcı düzenekleri kontrollü bir şekilde imha edildi.


- Siirt
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:35 Kaynak: DHA
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