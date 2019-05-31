Son Dakika Haberleri: Siirt'te PKK mayını imha edildi
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Siirt'te PKK mayını imha edildi

53 dakika önce

SİİRT'te PKK'lı teröristler tarafından kayalık alana yerleştirilen mayın bulunarak imha edildi.

Siirt'te PKK mayını imha edildi, System.String[]
SİİRT'te PKK'lı teröristler tarafından kayalık alana yerleştirilen mayın bulunarak imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı'nca Siirt merkez ilçesi Yazlıca köyü kırsalında terörle mücadele harekatına yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında, 30 Mayıs 2019 Çarşamba günü 'Kurt Kapanı 2019-03' operasyonu düzenlendi. Operasyon bölgesinde yapılan arama ve tarama esnasında, kayalık alanda PKK'lı terörislere ait olduğu değerlendirilen M15 anti tank mayını, 2 kilo gri renkli toz madde, 100 gram beyaz renkli toz madde ve sırt çantası ele geçirildi. Ele geçirilen anti tank mayını operasyon bölgesinde imha edildi.


- Siirt
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:16 Kaynak: DHA
PKK, Siirt, Güncel
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