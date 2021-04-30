Siirt'te PKK'nın cephaneliği bulundu - Son Dakika

SİİRT'te, terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonda kayalıkların altına gizlenen cephanelik bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Pervari ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik 'Eren-13 Şehit Uzman Çavuş Efe Osman Apaydın' operasyonu düzenlendi. Operasyon bölgesinde arama faaliyeti yapan güvenlik güçleri, kayalıkların altına gizlenmiş PKK'lı teröristlere ait 3 Kalaşnikof tüfek, 1 makineli tüfek, 312 mermi, 7 el yapımı patlayıcı düzeneği, 145 gram TNT kalıbı, 40 gram barut, el dürbünü ile çeşitli yaşam malzemesi ele geçirdi.
Kaynak: DHA
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