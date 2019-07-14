Son Dakika Haberleri: Siirt'te, PKK'nın toprağa gömülü cephaneliği ele geçirildi
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Siirt'te, PKK'nın toprağa gömülü cephaneliği ele geçirildi

53 dakika önce

SİİRT'te, polis ekiplerince arama yapılan arazide; PKK'lı teröristlere ait, toprağa gömülü roketatar, 3 el bombası, mühimmat ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Siirt'te, PKK'nın toprağa gömülü cephaneliği ele geçirildi, System.String[]
SİİRT'te, polis ekiplerince arama yapılan arazide; PKK'lı teröristlere ait, toprağa gömülü roketatar, 3 el bombası, mühimmat ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK'lı teröristlerin Afetevler Mahallesi'ndeki arazide silah ve mühimmat gömdüğü bilgisi üzerine hareket geçti. Ekipler, mahallede belirlenen arazide dün arama yaptı. Arama sonucu arazide toprağa gömülü roketatar, 3 el bombası, 5 roketatar başlığı, 10 roketatar sevk fişeği, 539 fişek, şarjör, akım ölçer, 2 radyo, 7 el telsizi, 12 pil, 2 askeri palaska ve pil bloğu ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken, teröristlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.


- Siirt
Siirt, Polis, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 03:05 Kaynak: DHA
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