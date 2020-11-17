Siirt'te PKK operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

SİİRT'te, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ettikleri tespit edilen 2 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalarda, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve eleman kazandırma faaliyetlerinde bulundukları tespit edilen kişilere yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 2 şüpheli, yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.