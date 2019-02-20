Siirt'te PKK Sığınağında Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

SİİRT'in Gökçebağ beldesi kırsalında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'lıların kullandığı içerisinde silah ve mühimmat bulunan sığınak kullanılamaz hale getirildi.

SİİRT'in Gökçebağ beldesi kırsalında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'lıların kullandığı içerisinde silah ve mühimmat bulunan sığınak kullanılamaz hale getirildi.



Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nca, merkez Gökçebağ beldesi kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen kış operasyonları kapsamında 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Emre Dut 2019-101' operasyonu düzenlendi. Jandarma özel harekat ekiplerince düzenlenen operasyonlar sırasında, teröristlerin kullandığı 3 metre yüksekliğinde 7-8 kişilik sığınak bulundu. Sığınakta yapılan aramalarda, Kalaşnikof marka silah, 3 Kalaşnikof şarjörü, Kalaşnikof silahına ait 138 fişek ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.



Operasyonla ilgili Siirt Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, teröristlerin kullandığı sığınaklar kullanılamaz hale getirildiği belirtilerek, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı, başta terörle mücadele görevleri olmak üzere, kamu düzeni ve huzurun devamı ile genel emniyet ve asayişin sağlanması için milletinin emrinde kararlılıkla görevine devam etmektedir" denildi.



- Siirt

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