Siirt'te PKK terör örgütüne üye olmaktan aranan 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Siirt'te PKK terör örgütüne üye olmaktan aranan 4 kişi yakalandı

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı olan Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı olan Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK/KCK terör örgütüne finansal destek sağlama, yardım yataklık ve eleman kazandırma faaliyetlerinde bulundukları tespit edilen milis ve işbirlikçilere yönelik operasyonların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca Haziran ayında Herekol ve Ciraf bölgesinde 2'si turuncu kategoride olmak üzere toplam 10 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği operasyonlar sonrasında yapılan istihbari çalışmalar sonucu PKK/KCK terör örgütüne finansal destek sağlama, yardım yataklık ve eleman kazandırma faaliyetlerinde bulundukları tespit edilen milis ve işbirlikçilere yönelik olarak Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile icra edilen operasyon neticesinde aralarında Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı olan Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi. - SİİRT

Jandarma, Siirt, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 11:10 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te PKK terör örgütüne üye olmaktan aranan 4 kişi yakalandı - Son Dakika
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