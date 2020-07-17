Siirt'te PKK terör örgütüne üye olmaktan aranan 4 kişi yakalandı
Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı olan Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı olan Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK/KCK terör örgütüne finansal destek sağlama, yardım yataklık ve eleman kazandırma faaliyetlerinde bulundukları tespit edilen milis ve işbirlikçilere yönelik operasyonların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca Haziran ayında Herekol ve Ciraf bölgesinde 2'si turuncu kategoride olmak üzere toplam 10 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği operasyonlar sonrasında yapılan istihbari çalışmalar sonucu PKK/KCK terör örgütüne finansal destek sağlama, yardım yataklık ve eleman kazandırma faaliyetlerinde bulundukları tespit edilen milis ve işbirlikçilere yönelik olarak Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile icra edilen operasyon neticesinde aralarında Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı olan Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 11:22 Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Siirt'te PKK terör örgütüne üye olmaktan aranan 4 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 17:35 İBB Meclisi'nin bugünkü oturumunda AK Parti ile CHP'li üyeler arasında kavga çıktı 17:20 Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi 16:55 Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder, futbola geri dönmeyi düşünüyor 16:33 Fenerbahçe'nin eski yıldızı Moussa Sow, Brezilya'da futbola geri dönebilir 16:28 Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi 16:23 Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar 16:22 Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti 15:54 15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu 14:52 Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü 14:52 Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler 14:08 Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm 14:04 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurban Bayramı için sokağa çıkma kısıtlaması gündemimizde yok 13:45 Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir 13:39 CHP, emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 1500 liraya çıkarılmasını teklif etti 13:28 Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat