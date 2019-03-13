Son Dakika Haberleri: Siirt'te PKK'ya Ait Sığınaklar İmha Edildi

Siirt'te PKK'ya Ait Sığınaklar İmha Edildi

26 dakika önce

Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda biri üç odalı, biri de 300 metre uzunluğunda olmak üzere 4 sığınık ve barınakta çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Siirt'te PKK'ya Ait Sığınaklar İmha Edildi, System.String[]
Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda biri üç odalı, biri de 300 metre uzunluğunda olmak üzere 4 sığınık ve barınakta çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nca, Siirt'in Eruh ilçesi Şeyh Ömer Dağı kırsalı Jandarma sorumluluk alanında 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Faruk Yüksel 2019-13 operasyonu icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Gerçekleştirilen operasyon kapsamında 4,5 kilogram C4 patlayıcı, bir adet anti tank roketatar mühimmatı, bir adet anti personel roketatar mühimmatı, 3 adet sevk roketatar sevk fişeği, bir adet EYP şırınga düzeneği, 10 kilogram amonyum nitrat gübre 2 adet 10'lu pil bloğu, bir adet akü, 2 adet flaş bellek, 10 litre mazot, 5 adet büyük tüp, bir adet küçük tüp, 26 adet büyük pil, bir adet radyo, bir adet video oynatıcı, bir adet şemsiye 2 kutu silah bakım yağı, çok sayıda yaşam ve sağlık malzemeleri ile örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir. Bulunan malzemelerden delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınmıştır. Diğer malzemeler imha edilmiştir" denildi. - SİİRT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:27 Kaynak: İHA

Eruh, PKK, Siirt, 3. Sayfa
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