Son Dakika Haberleri: Siirt'te PKK'ya Şafak Operasyonu 13 Gözaltı

Siirt'te PKK'ya Şafak Operasyonu 13 Gözaltı

21 dakika önce

Siirt'te PKK'ya şafak operasyonu 13 gözaltıSiirt'in Kurtalan ilçesinde güvenlik güçlerinin, şafak vaktinde 11 adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda, 13 kişi gözaltına alındı.

Siirt'te PKK'ya şafak operasyonu 13 gözaltı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde güvenlik güçlerinin, şafak vaktinde 11 adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda, 13 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKKKCK terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi. Yapılan istihbarı çalışmalar kapsamında PKKKCK terör örgütüne yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Jandarma ekipleri, 11 adreste düzenlediği operasyonda 13 kişi gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda, 10 cep telefonu, 13 örgütsel fotoğraf, 2 harici bellek, 2 dizüstü bilgisayar, 2 tablet bilgisayar, 88 CD, 9 av tüfeği, 166 av tüfeği fişeği, ruhsatsız tabanca, 3 tabanca fişeği, aydınlatma tabancası ele geçirilmiştir.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki ifade işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 09:47 Kaynak: DHA

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