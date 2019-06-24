Son Dakika Haberleri: Siirt'te PKK'ya yardım eden 10 kişi tutuklandı
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Siirt'te PKK'ya yardım eden 10 kişi tutuklandı

1 saat önce

Siirt'te terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 10 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Siirt'te PKK'ya yardım eden 10 kişi tutuklandı, System.String[]
Siirt'te terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 10 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü'nce, 11 Haziran 2019'da Siirt Merkezli 6 ilde PKK/KCK terör örgütü adına yardım yataklık ve işbirlikçi faaliyetlerde bulunmak suçundan 33 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Siirt merkezinde haklarında işlem yapılan ve adli makamlara sevk edilen 10 şüpheli şahıs tutuklandı. Bir şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. - SİİRT
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 11:55 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, PKK, Siirt, 3. Sayfa
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