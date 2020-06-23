Siirt'te PKK'ya yardım eden bir kişi yakalandı - Son Dakika

Siirt'te PKK'ya yardım eden bir kişi yakalandı

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK/KCK silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan aranan 1 kişi yakalandı.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK/KCK silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan aranan 1 kişi yakalandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya bilerek ve isteyerek yardım ettiği tespit edilen zanlının yakalanması için operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, PKK/KCK silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen S.C. isimli şahıs icra edilen operasyon sonucu yakalanmıştır. Şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Siirt Kapalı Ceza İnfaz kurumuna teslim edilmiştir" denildi. - SİİRT

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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