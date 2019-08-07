Siirt'te, PKK'ya yardım ve yataklığa 2 tutuklama
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SİİRT'te, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları suçlamasıyla aranan 2 şüpheli, yakalanarak tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:51 Kaynak: DHA
SİİRT'te, terör örgütü PKK
'ya yardım ve yataklık yaptıkları suçlamasıyla aranan 2 şüpheli, yakalanarak tutuklandı. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK ile bağlantılı olan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Jandarma, çalışma kapsamında terör örgütüne yardım ve yataklık etmek suçundan aranan M.E. ve N.E. adlı şüphelilerin Baykan
ilçesine geleceğini belirledi. Yapılan yol kontrol uygulamasında M.E. ve N.E. yakalanarak, gözaltına alındı. 2 şüpheli, jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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