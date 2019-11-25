Son Dakika Haberleri: Siirt'te PKK'ya yardım ve yataklıktan 1 kişi tutuklandı
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Siirt'te PKK'ya yardım ve yataklıktan 1 kişi tutuklandı

6 saat önce

Siirt'te terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Siirt'te PKK'ya yardım ve yataklıktan 1 kişi tutuklandı, System.String[]

Siirt'te terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.


Valilikten yapılan açıklamada, 28 Eylül'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen ve 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, teröristlerin üzerinden çıkan dokümanları inceleyen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri N.T'nin, teröristlere malzeme ve erzak temin edip, güvenlik güçlerinin faaliyetleri hakkında bilgi verdiğini tespit etti.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan N.T, "terör örgütüne yardım ve yataklık etme" suçundan tutuklandı.

Siirt, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:06 Kaynak: AA
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