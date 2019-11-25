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Siirt'te PKK'ya yardım ve yataklıktan 1 kişi tutuklandı
6 saat önce
Siirt'te terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:06 Kaynak: AA
Siirt'te terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, 28 Eylül'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen ve 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, teröristlerin üzerinden çıkan dokümanları inceleyen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri N.T'nin, teröristlere malzeme ve erzak temin edip, güvenlik güçlerinin faaliyetleri hakkında bilgi verdiğini tespit etti.
Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan N.T, "terör örgütüne yardım ve yataklık etme" suçundan tutuklandı.
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