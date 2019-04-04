Siirt'te Polis Haftası Çeşitli Etkinliklerle Kutlanacak

Emniyet Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümü Siirt'te çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Emniyet Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümü Siirt'te çeşitli etkinliklerle kutlanacak.



Pazartesi günü Ebu'l Vefa Camii'nde öğle namazına müteakiben aziz şehitler için mevlit okutulması ile başlayacak etkinlikler, 10 Nisan Salı günü saat 09.00'da Atatürk anıtına çelenk sunulması ve Siirt Valisi Ali Fuat Atik'in makamında ziyaret edilmesiyle devam edecek. Kutlamalar, İl Emniyet Müdürlüğü makamında tebriklerin kabulü ile sona erecek. - SİİRT

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