Son Dakika Haberleri: Siirt'te Polis Haftası Çeşitli Etkinliklerle Kutlanacak

Siirt'te Polis Haftası Çeşitli Etkinliklerle Kutlanacak

1 saat önce

Emniyet Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümü Siirt'te çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Siirt'te Polis Haftası Çeşitli Etkinliklerle Kutlanacak, System.String[]
Emniyet Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümü Siirt'te çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Pazartesi günü Ebu'l Vefa Camii'nde öğle namazına müteakiben aziz şehitler için mevlit okutulması ile başlayacak etkinlikler, 10 Nisan Salı günü saat 09.00'da Atatürk anıtına çelenk sunulması ve Siirt Valisi Ali Fuat Atik'in makamında ziyaret edilmesiyle devam edecek. Kutlamalar, İl Emniyet Müdürlüğü makamında tebriklerin kabulü ile sona erecek. - SİİRT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:24 Kaynak: İHA

10 Nisan, Siirt, Güncel
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