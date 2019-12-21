Siirt'te polis ve askerden gıda ve giyim yardımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt'te polis ve askerden gıda ve giyim yardımı - Son Dakika

Siirt'te polis ve askerden gıda ve giyim yardımı

6 saat önce

Siirt'te görevli polis ve askerler, ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve giyim yardımında bulunuyor.

Siirt'te polis ve askerden gıda ve giyim yardımı, System.String[]

Siirt'te görevli polis ve askerler, ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve giyim yardımında bulunuyor.

Polis eşi Sevinç Atmaca, sosyal medyadan başlattığı "İhtiyaç Sahibi Aileleri Sevindirelim" adlı yardım kampanyasına ilde görev yapan birçok polis, asker ve Siirt UltraAslan Taraftar Grubu'ndan destek geldi.

Atmaca, aldığı destekle ilk olarak Alan Mahallesi'nde yaşayan 9 nüfuslu bir ailenin 2 aylık gıda ve giyim yardımını karşıladı.

Atmaca, yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunmak için sosyal medyada bir kampanya başlattığını söyledi.

Kısa sürede asker ve polis eşlerinden yardımlar geldiğini aktaran Atmaca, "Ailelerin ve çocukların mutluluğunu görünce ben de çok mutlu oluyorum. İhtiyaç sahibi ailelere ulaştıkça yardımları sürdürmeyi hedefliyoruz. Bize destek olan asker, polislere ve UltrAslan Taraftar Grubu'na teşekkür ederim." dedi.

Siirt, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 04:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Turhan'ın oğlunun nikahında şahitlik yaptı
Polis eğitiminde sıkılan biber gazı, yurttaki öğrencileri hastanelik etti Gülben Ergen'den bacak dekolteli poz! Sosyal medyayı salladı BUDO'nun yarınki tüm seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

Son Dakika Haberleri
23:09 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VTANDAŞLARLA BOZA İÇTİ - Son Dakika
23:08 ERDOĞAN NECİP FAZIL ÖDÜLLERİ TÖRENİNDE KONUŞTU(Aktüel) - Son Dakika
23:08 Maltepe'de otomobil kurşun yağmuruna tutuldu 2 yaralı - Son Dakika
23:08 Cumhurbaşkanı erdoğan vtandaşlarla boza içti - Son Dakika
23:08 Konya uçurumdan yuvarlanan bisikletçiyi mak timleri helikopterle kurtardı - Son Dakika
22:36 Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin: 500 civarında terörist kaldı - Son Dakika
21:56 BUDO'nun yarınki tüm seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 23:13:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Siirt'te polis ve askerden gıda ve giyim yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]