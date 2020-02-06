Siirt'te polisin iknası sonucu 2 terörist teslim oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt'te polisin iknası sonucu 2 terörist teslim oldu - Son Dakika

Siirt'te polisin iknası sonucu 2 terörist teslim oldu

6 saat önce

Siirt'te 2 PKK'lı kadın terörist, polis ekiplerinin yürüttüğü ikna çalışması sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Siirt'te polisin iknası sonucu 2 terörist teslim oldu, System.String[]

Siirt'te 2 PKK'lı kadın terörist, polis ekiplerinin yürüttüğü ikna çalışması sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce, "PKK/KCK terör örgütü mensuplarının teslim olmalarını sağlamak" için yapılan çalışmalar kapsamında, 2014-2015 yıllarından bu yana kırsal alanda silahlı faaliyet yürüttüğü bilgisi bulunan 2 kadın örgüt mensubunun teslim olması sağlandı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gerekli adli işlemlere başlanırken, teslim olan 2 kişi aileleriyle de buluşturuldu.

İl Emniyet Müdürlüğünün terör örgütü mensuplarının teslim olmaları ve kendilerini bekleyen ailelerine kavuşmaları için ikna çalışmalarının kararlılıkla süreceği kaydedildi.

Siirt, Polis, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İkna yöntemiyle teslim olan 2 PKK'lı kadın, aileleriyle buluştu
Koronavirüs salgınını 3 hafta önce teşhis eden ve polis zoruyla susturulan Çinli doktor virüsten öldü Hırsızı durdurmak isterken silahla başından vuruldu Çin'de koronavirüsle mücadelede görevli eczacı 10 gün aralıksız çalıştıktan sonra öldü

Son Dakika Haberleri
23:39 Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade siyah yırtmaçlı elbisesiyle büyüledi
22:58 Mine Tugay'ın TBT'si sosyal medyada binlerce beğeni aldı
21:48 Darp edilen TikTok fenomeni Ares Özdemir, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
21:46 Serkay Tütüncü, sevgilisi Nesli Alagil ile sarmaş dolaş görüntülendi
21:41 Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu'dan flaş karar!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 00:03:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Siirt'te polisin iknası sonucu 2 terörist teslim oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]