Siirt'te polisten kaçan 4 kişide uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Siirt'te polisten kaçan 4 kişide uyuşturucu ele geçirildi

Siirt kent merkezinde Yunus timlerini görerek kaçan 4 şahısta uyuşturucu madde ele geçirildi.

Siirt kent merkezinde Yunus timlerini görerek kaçan 4 şahısta uyuşturucu madde ele geçirildi. Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte merkezinde Yunus timlerini gören 4 şahıstan biri elindeki uyuşturucu maddesini atarak kaçtı. Polis ekipleri şahsın yere attığı malzemeleri incelediğinde 7 fişek halinde 2,5 gram eroin olduğunu tespit etti. Şahısların kaçarken bankta bıraktıkları uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 85 TL'ye el konuldu. Polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalanan 4 şahıs yapılan kontrollerinin ardından gözaltına alındı. - SİİRT

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