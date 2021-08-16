Üye Girişi
Siirt'te polisten kaçan şüphelinin pantolon fermuarında uyuşturucu bulundu - Son Dakika

Siirt'te polisten kaçan şüphelinin pantolon fermuarında uyuşturucu bulundu

16.08.2021 18:56
Siirt'te polisten kaçan şüphelinin pantolon fermuarında uyuşturucu bulundu, System.String[]

Siirt'te polisin kovalamacası sonucu yakalanan şüphelinin pantolon fermuarında satışa hazır uyuşturucu yakalandı.

Siirt'te polisin kovalamacası sonucu yakalanan şüphelinin pantolon fermuarında satışa hazır uyuşturucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuya yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle Hamiefendi Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri M.Y'yi durdurmak istedi.

Polisten kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan M.Y'nin üst aramasında pantolonun fermuarına gizlenmiş 6 fişek halinde satışa hazır 7 gram metamfetamin ve 750 lira ele geçirildi.

Tınaztepe Mahallesi'nde de cami önünde Y.A. ve İ.A. arasında alışveriş yapıldığını tespit eden ekiplerin üst araması sonucu 1,45 gram eroin ve 50 lira yakalandı.

Uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada ise 1,46 gram metamfetamin tespit edildi.

Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

Siirt'te polisten kaçan şüphelinin pantolon fermuarında uyuşturucu bulundu
Siirt'te polisten kaçan şüphelinin pantolon fermuarında uyuşturucu bulundu

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt'te polisten kaçan şüphelinin pantolon fermuarında uyuşturucu bulundu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Pentagon'dan Kabil Havalimanı açıklaması: Türk askeri ile birlikte çalışıyoruz 19:05 Son Dakika! Pentagon'dan Kabil Havalimanı açıklaması: Türk askeri ile birlikte çalışıyoruz Alkollü şahıs, arkadaşlarına tabancasıyla şaka yaparken başından vuruldu 18:45 Alkollü şahıs, arkadaşlarına tabancasıyla şaka yaparken başından vuruldu Selin yıkıma uğrattığı Sinop'ta tomrukların arasından cansız kadın bedeni çıktı 18:10 Selin yıkıma uğrattığı Sinop'ta tomrukların arasından cansız kadın bedeni çıktı
Sosyal medya paylaşımı yine olay oldu! Aleyna'nın annesi Havva Öztel'in fotoğrafı 'sütyen tartışması' yarattı 17:55 Sosyal medya paylaşımı yine olay oldu! Aleyna'nın annesi Havva Öztel'in fotoğrafı 'sütyen tartışması' yarattı Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, Türk televizyonuna konuştu: İşbirliği için Türkiye ile yakın olmak isteriz 17:50 Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, Türk televizyonuna konuştu: İşbirliği için Türkiye ile yakın olmak isteriz Cübbeli Ahmet, Ebrar Karakurt olayını eleştirdi: Sessiz kalanlar ve destekleyenler beladan kurtulmaz 17:04 Cübbeli Ahmet, Ebrar Karakurt olayını eleştirdi: Sessiz kalanlar ve destekleyenler beladan kurtulmaz
16:37 "Ürünlerimi alın, afet bölgesine yardım yapacağım" diyen Eylül Öztürk'e tepkiler çığ gibi büyüdü ABD, Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinden Afgan ordusunu sorumlu tuttu 16:16 ABD, Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinden Afgan ordusunu sorumlu tuttu

Son Dakika Haberleri
18:44 Alkollü şahıs, arkadaşlarına tabancasıyla şaka yaparken başından vuruldu
18:35 Afganistan'dan tahliye edilen Türkler yaşadıklarını anlattı : Bizden önce kalkan ABD kargo uçağından düşenler oldu
18:09 Selin yıkıma uğrattığı Sinop'ta tomrukların arasından cansız kadın bedeni çıktı
18:06 Beşiktaş'ta Adem Ljajic kadro dışı bırakıldı
17:54 Sosyal medya paylaşımı yine olay oldu! Aleyna'nın annesi Havva Öztel'in fotoğrafı 'sütyen tartışması' yarattı
17:53 Süper Lig'de teknik direktör kıyımı erken başladı! Yalçın Koşukavak'la yollar ayrıldı
17:50 Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, Türk televizyonuna konuştu: İşbirliği için Türkiye ile yakın olmak isteriz
17:36 Kastamonu Bozkurt'ta çöken 8 katlı Ölçer Apartmanı'nın müteahhidinin mal varlığına el konuldu
17:33 Sarı-kırmızılı takıma komik teklif! Dinamo Moskova, 3 milyon euroya Marcao transferini bitirmeye çalıştı
17:26 Taliban'ın etkisi görülmeye başlandı! CNN muhabiri, Kabil'in ele geçirildiğini başörtüsü takarak sundu
Steaua Bükreş'in sahibi Gigi Becali, Morutan'a kızınca bonservisi düşürdü: Fatih Terim'e haber verin Steaua Bükreş'in sahibi Gigi Becali, Morutan'a kızınca bonservisi düşürdü: Fatih Terim'e haber verin         
19:25
Cinsiyet değiştiren ünlü oyuncu Elliot Page, yeni fotoğrafını paylaştı! Göğsündeki ameliyat izleri hala geçmedi Cinsiyet değiştiren ünlü oyuncu Elliot Page, yeni fotoğrafını paylaştı! Göğsündeki ameliyat izleri hala geçmedi         
18:53
Afganistan'dan tahliye edilen Türkler yaşadıklarını anlattı : Bizden önce kalkan ABD kargo uçağından düşenler oldu Afganistan'dan tahliye edilen Türkler yaşadıklarını anlattı : Bizden önce kalkan ABD kargo uçağından düşenler oldu         
18:35
Beşiktaş'ta Adem Ljajic kadro dışı bırakıldı Beşiktaş'ta Adem Ljajic kadro dışı bırakıldı         
18:07
Süper Lig'de teknik direktör kıyımı erken başladı! Yalçın Koşukavak'la yollar ayrıldı Süper Lig'de teknik direktör kıyımı erken başladı! Yalçın Koşukavak'la yollar ayrıldı         
17:54
Sarı-kırmızılı takıma komik teklif! Dinamo Moskova, 3 milyon euroya Marcao transferini bitirmeye çalıştı Sarı-kırmızılı takıma komik teklif! Dinamo Moskova, 3 milyon euroya Marcao transferini bitirmeye çalıştı         
17:33
Ziyaret için gittiği Afganistan'da olayların arasında kalan 22 yaşındaki İngiliz öğrenci, yaşadıklarını anlattı Ziyaret için gittiği Afganistan'da olayların arasında kalan 22 yaşındaki İngiliz öğrenci, yaşadıklarını anlattı         
16:48
Güllü'den suç duyurusu! Kavganın asıl nedeninin kendisine ve kızına tacizden kaynaklandığını anlattı Güllü'den suç duyurusu! Kavganın asıl nedeninin kendisine ve kızına tacizden kaynaklandığını anlattı         
16:21
İki çocuğun sebep olduğu trafik kazası felaketle bitti! 15 yaşındaki Bedirhan hayatını kaybetti İki çocuğun sebep olduğu trafik kazası felaketle bitti! 15 yaşındaki Bedirhan hayatını kaybetti         
15:42
Hande Erçel bikinili pozlarını takipçileri ile paylaştı Hande Erçel bikinili pozlarını takipçileri ile paylaştı         
15:41
Fenerbahçe, Ozan Tufan transferi için masaya oturuyor! İngiliz ekibi Watford talip oldu Fenerbahçe, Ozan Tufan transferi için masaya oturuyor! İngiliz ekibi Watford talip oldu         
15:36
Demet Akalın, kız arkadaşıyla fotoğraf paylaştığı için linç edilen Ebrar Karakurt'a destek verdi Demet Akalın, kız arkadaşıyla fotoğraf paylaştığı için linç edilen Ebrar Karakurt'a destek verdi         
14:46
Taliban'dan kaçan Afganistan Cumhurbaşkanı ile ilgili şaşırtan iddia: Paraları helikoptere sığmadı Taliban'dan kaçan Afganistan Cumhurbaşkanı ile ilgili şaşırtan iddia: Paraları helikoptere sığmadı         
14:33
Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru eczacıları sinirlendirdi Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru eczacıları sinirlendirdi         
11:34
"Hangi partiye oy vereceksin?" sorusuna, Sedat Peker'in oğlu cevap verdi         
11:12
Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi         
10:10
Duygu Özaslan'dan selülitli fotoğrafını unutturacak şezlong pozu Duygu Özaslan'dan selülitli fotoğrafını unutturacak şezlong pozu         
20:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2021 19:44:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Siirt'te polisten kaçan şüphelinin pantolon fermuarında uyuşturucu bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement