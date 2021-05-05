PTT yeni hizmet binasına taşındı - Son Dakika

PTT Siirt Şubesi, modern yapılan hizmet binasına taşındı.

Hükümet Caddesi eski Valilik binası yanında yıktırılan eski binanın yerine modern bir bina yapıldı.

PTT Başmüdürü Abbas Akdeniz, yeni hizmet binasının modern ve her türlü ihtiyaca verecek şekilde yapıldığını söyledi.

Yeni binanın hizmet kalitesini de yükselteceğini dile getiren Akdeniz, "PTT şubesi olarak geçici olarak başka binada hizmet veriyorduk. Nihayet mevcut yerde yapımı tamamlanan binamıza taşındık. Güzel bir eser ortaya çıktı. Birkaç eksikliklerin giderilmesiyle tam donanımlı hizmet verecek binamızda kargo bölümü ve posta hizmetleri ile gişe alanı iyi tasarlanarak inşa edilmiş. Emeği geçenleri kutluyorum." diye konuştu.