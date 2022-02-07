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Rahatsızlanan 2 kişi için ekipler seferber oldu - Son Dakika

Rahatsızlanan 2 kişi için ekipler seferber oldu

07.02.2022 10:59

Siirt'in Pervari ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan 2 hasta, ekipler tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Siirt'in Pervari ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan 2 hasta, ekipler tarafından hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye bağlı Gümüşören köyünde oturan 72 yaşındaki kalp hastası Hunaf Turan ve Yapraktepe köyü Güzelbağ mezrasında doğum sancısı çeken 32 yaşında Hatun Kartal'ın rahatsızlanması üzerine yakınları yetkilileri aradı.

Bölgeye sek edilen ekipler, 3,5 saat süren çalışmaların ardından köye ulaştı.

Kartal ve Turan, ilk müdahalelerinin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Pervari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastaların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Rahatsızlanan 2 kişi için ekipler seferber oldu
Rahatsızlanan 2 kişi için ekipler seferber oldu
Rahatsızlanan 2 kişi için ekipler seferber oldu
Rahatsızlanan 2 kişi için ekipler seferber oldu
Rahatsızlanan 2 kişi için ekipler seferber oldu
Rahatsızlanan 2 kişi için ekipler seferber oldu

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Pervari, Siirt, Doğum, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rahatsızlanan 2 kişi için ekipler seferber oldu - Son Dakika


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