Siirt'te rahatsızlanan çocuk 8 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt'te rahatsızlanan çocuk 8 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika

Siirt'te rahatsızlanan çocuk 8 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı

6 saat önce

Siirt'in Pervari ilçesinde yolu kar nedeniyle kapanan köyde rahatsızlanan çocuk, ekiplerin 8 saat süren çabası sonucu hastaneye kaldırıldı.

Siirt'te rahatsızlanan çocuk 8 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı, System.String[]

Siirt'in Pervari ilçesinde yolu kar nedeniyle kapanan köyde rahatsızlanan çocuk, ekiplerin 8 saat süren çabası sonucu hastaneye kaldırıldı.


Kar dolayısıyla yolu kapanan Çavuşlu köyünde, 10 yaşındaki Fazile Ungan'ın ateşinin yükselmesi üzerine yakınları durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.


Şirvan ilçesinden sevk edilen sağlık ekipleri, kar nedeniyle köye ulaşamayınca İl Özel İdaresinden yardım istedi. Bölgede yürütülen kar temizleme çalışmasının ardından sağlık ekiplerinin köye ulaşması sağlandı.

Fazile Ungan, 8 saat süren çabanın ardından ulaşılan köyde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesine götürüldü. Fazile Ungan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Reşit Ungan, kızının hastaneye ulaştırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek "Kızım hastalanınca çok endişelendim. Sağ olsun ekipler köyümüze ulaştılar. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin." dedi.

İl Özel İdare Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat da ihbar üzerine ekiplerin bölgeye sevk edildiğini belirterek "Bölgede 3 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle ekiplerimiz yolu açarak, sağlık ekiplerinin köye ulaşmasını sağladı. Hasta çocuğun güvenli bir şekilde hastaneye ulaşımı sağlandı. Kurum olarak tüm ihbarları anında değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Çavuşlu, Pervari, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Top toplayıcı çocuk, futbolcunun kramponunu tribüne atınca olanlar oldu
Burhan Kuzu'dan Zindaşti'yle ilgili iddialara yanıt: Yargı mensuplarımıza baskı yapmadım ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Türkiye'ye geldi Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'de 51 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri
20:17 Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, hamilelik süresinde sadece yarım kilo aldığını söyledi
19:41 Fotoğrafları ifşa olan Aslı Bekiroğlu sessizliğini bozdu
18:23 Özge Ulusoy'dan estetik iddialarına yanıt
18:23 Pınar Altuğ tayt fotoğrafına isyan etti: Her kadının başına gelebilecek bir şey
18:23 Demet Akalın'dan Özgecan Aslan'a mesaj: Bir gün bu düzen değişecek!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 21:24:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Siirt'te rahatsızlanan çocuk 8 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]