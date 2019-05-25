Siirt'te ramazan etkinliği devam ediyor

Siirt Valiliği himayesinde bu yıl düzenlenen ramazan ayı etkinlikleri dolu dolu geçiyor.

Siirt Valiliği himayesinde bu yıl düzenlenen ramazan ayı etkinlikleri dolu dolu geçiyor.



Her geçen gün vatandaşların daha çok yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler çeşitli gösteriler ve ilahi konserleri ile devam ediyor. Etkinlik öncesi her Cuma akşamı Siirt Valiliği tarafından 2 bin vatandaşa iftar sofrası kuruluyor. Vali Ali Fuat Atik eşi Fulya Atik ile birlikte 15 Temmuz Demokrasi Meydanında, düzenlenen iftar programında vatandaşlarla birlikte iftar açtı. Vatandaşların ramazanını tebrik eden Vali Atik, rahmetin ve bereketin dalga dalga yayıldığı bu mübarek ramazanda vatandaşlarla birlikte iftar açmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik mesajları verdi.



İftar sonunda Vali Atik, vatandaşların sorun ve isteklerini dinledi.



İlahi dinletisinin ardından program sona erdi. - SİİRT

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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