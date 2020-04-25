Siirt'te ramazan pidesine zam yapılmadı - Son Dakika

Siirt Fırıncılar Odası Başkanı Hayrettin Elçi, ramazan pidesinin 1,25 liradan satışa sunulduğunu belirtti.



Elçi, ramazan pidesinin geçen yıl ile aynı fiyattan satışa sunulduğunu belirtti.

Siirt Fırıncılar Odası olarak bünyelerinde kayıtlı il ve ilçelerde fırın ve ekmek fabrikalarıyla yaptıkları görüşmeler sonucu bu yıl pide fiyatlarını artırmama kararı aldıklarını kaydeden Elçi, "Ramazan ayı ile birlikte pide üretimimiz de başladı. Yumurtalı ve susamlı 1,75 lira, sade 1,25 liradan satışa sunuldu. İsteğe göre de yumurtalı kaşarlı veya yağlı pide de yapılıyor onların fiyatları fırınlar belirliyor. Koronavirüs nedeniyle Valiliğimizin öngördüğü saatler arasında ekmek üretimi ve satış yapılıyor." diye konuştu.