Son Dakika Haberleri: Siirt'te ruhsatsız silah ele geçirildi
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Siirt'te ruhsatsız silah ele geçirildi

1 saat önce

Siirt'te yol kontrollerinde ruhsatsız silah ele geçirildi.

Siirt'te ruhsatsız silah ele geçirildi, System.String[]

Siirt'te yol kontrollerinde ruhsatsız silah ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde asayiş suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.


Siirt Adliyesi çevresindeki yol kontrollerinde 3 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 40 kartuş ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 08:16 Kaynak: AA
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