Siirt'te ruhsatsız silah ele geçirildi
1 saat önce
Siirt'te yol kontrollerinde ruhsatsız silah ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 08:16 Kaynak: AA
Siirt'te yol kontrollerinde ruhsatsız silah ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde asayiş suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.
Siirt Adliyesi çevresindeki yol kontrollerinde 3 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 40 kartuş ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan krtik güvenli bölge açıklaması: Sabrımız taşarsa başımızın çaresine bakmak durumunda kalacağız TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi İstanbul'un en ucuz ilçesinin Esenyurt ve Arnavutköy olduğu açıklandı Ünlü sanatçılar, HDP önünde eylem yapan anneleri ziyaret etti