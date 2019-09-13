Siirt'te ruhsatsız silah ele geçirildi

Siirt Adliyesi çevresindeki yol kontrollerinde 3 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 40 kartuş ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde asayiş suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

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