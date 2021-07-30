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Siirt'te sağlık ekipleri toplumsal bağışıklığı artırmak için gece gündüz aşı hizmeti veriyor - Son Dakika

Siirt'te sağlık ekipleri toplumsal bağışıklığı artırmak için gece gündüz aşı hizmeti veriyor

30.07.2021 13:02
Siirt'te sağlık ekipleri toplumsal bağışıklığı artırmak için gece gündüz aşı hizmeti veriyor, System.String[]

Siirt'te sağlık ekipleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı toplumsal bağışıklığı artırmak için gece gündüz aşılama yapıyor.

Siirt'te sağlık ekipleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı toplumsal bağışıklığı artırmak için gece gündüz aşılama yapıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre, son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerden Siirt, bu hafta 100 binde 748,39 vakayla ilk sırada yer aldı.

En az bir doz aşı yaptıranların oranının da en az olduğu illerden biri durumunda bulunan 332 bin 541 nüfuslu Siirt'te, tek doz aşı uygulanan kişi sayısı 89 bin 596, ikinci doz aşı uygulanan kişi sayısı 37 bin 518 ve üçüncü dozlarla birlikte toplam aşı yapılan kişi sayısı 131 bin 155 olarak kayıtlara geçti.

Toplumsal bağışıklığın artırılması için kent genelinde ekiplerin maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine yönelik denetimleri artırıldı.

Polis ve jandarma ekipleri ile Vefa Sosyal Destek Gruplarınca vatandaşlara maske dağıtılıyor.

Valilik tarafından alınan kararla da ilde 5'i mobil 10 aşı çadırında 08.00 ile 24.00 saatleri arasında hizmet verilmeye başlandı.

"İlimizin aşılamada mavi renge dönüşmesi için özverili şekilde çalışmaktayız"

İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür, Kızlar Tepesi Parkı'nda gece yarısına kadar hizmet veren aşı çadırını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Ömür, AA muhabirine, Siirt'in, vaka artışının en fazla, aşılama oranının ise en düşük olduğu illerden biri durumunda bulunduğunu söyledi.

Bu nedenle Vali Osman Hacıbektaşoğlu öncülüğünde çeşitli stratejiler belirlediklerini ifade eden Ömür, vatandaşların Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve hastanelere yöneliminin az olması nedeniyle sahaya çıktıklarını belirtti.

Ömür, "Bütün ilimizi köy köy taradık, sivil toplum kuruluşlarıyla, muhtarlarla, kanaat önderleriyle Sayın Valimizin başkanlığında çeşitli toplantılar yaptık. Aşı oranlarımızda nispeten daha iyi duruma geldiğimizi söyleyebilirim." dedi.

Kent merkezinde aşı çadırlarının kurulduğunu dile getiren Ömür, daha önce belirli saatlerde hizmet veren bu çadırların gece yarısına kadar aşılama hizmeti vermeye başladığını kaydetti.

Vatandaşların aşıya ilgi gösterdiğini belirten Ömür, "Mobil ekibimiz de her akşam bir mahallede çalışmalarını sürdürüyor. Başlardaki direnç vatandaşlarımızda kırılmaya başladı. Bu konuda da vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hakikaten duyarlılık göstermeye başladılar." diye konuştu.

Gündüz saatlerinde çalışan vatandaşların mesai sonrası aşı olabildiğine işaret eden Ömür, "İlimizin aşılamada mavi renge dönüşmesi için bütün bileşenlerle son derece özverili bir şekilde çalışmaktayız." ifadesini kullandı.

"Kovid-19 hastalarının evlerde ziyaret edildiğini duyuyoruz"

Ömür, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla yoğun bakım servislerimiz maalesef dolu diyebilirim. Yoğun bakımdaki hastaların yüzde 90'ı aşı yaptırmamış. Yani yoğun bakımdaki her 10 hastadan 9'u maalesef aşısını yaptırmamış. Servislerde ise bu oran yüzde 70-75'lerde. Bu da gösteriyor ki aşı, hem servislere gelmeyi hem yoğun bakımda yatmayı hem de ölümleri ciddi oranda azaltıyor."

Kovid-19 hastalarının evlerde ziyaret edildiklerini duyduklarını söyleyen Ömür, "Bunlar bizi son derece üzmekte. Hastanede bile buna yeltenenler var. Kesinlikle ziyaret saatlerini, ziyaretleri kaldırdık. Bu tür ziyaretlere izin vermeyeceğiz. Lütfen vatandaşlarımız bu konuda hassasiyet göstersinler, bizlere zorluk çıkarmasınlar. Her türlü hasta ziyaretini en azından normalleşme gelene kadar lütfen askıya alalım." dedi.

Kalabalıkları azaltmanın önemli olduğunu vurgulayan Ömür, bazı ailelerin taziye ziyaretlerini kaldırdığını ve bu şekilde bulaşın da önüne geçildiğini bildirdi.

Aşı yaptıran vatandaşlardan Nihat Ekinci de kentte aşılama oranının artırılması için bütün imkanların seferber edildiğini söyledi.

Ekinci, "Sağ olsun Valiliğimiz, İl Sağlık Müdürlüğümüz bu konuyla alakalı her yerde çalışmasını artırarak devam ediyor. Şehrimizin değişik bölgelerinde çadırlar kurularak halkın ayağına aşı hizmeti götürülüyor. Bu salgını hep birlikte çok rahat yenebiliriz. En güçlü silahımız olan aşıyı ihmal etmememiz lazım." dedi.

Siirt'te sağlık ekipleri toplumsal bağışıklığı artırmak için gece gündüz aşı hizmeti veriyor
Siirt'te sağlık ekipleri toplumsal bağışıklığı artırmak için gece gündüz aşı hizmeti veriyor
Siirt'te sağlık ekipleri toplumsal bağışıklığı artırmak için gece gündüz aşı hizmeti veriyor
Siirt'te sağlık ekipleri toplumsal bağışıklığı artırmak için gece gündüz aşı hizmeti veriyor
Siirt'te sağlık ekipleri toplumsal bağışıklığı artırmak için gece gündüz aşı hizmeti veriyor

COVIRAN Bereket, Fahrettin Koca, Twitter, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt'te sağlık ekipleri toplumsal bağışıklığı artırmak için gece gündüz aşı hizmeti veriyor - Son Dakika


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