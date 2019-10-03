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Siirt'te sağlık için yürüyüş etkinliği

1 saat önce

Siirt'te, "3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü" dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

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Siirt'te, "3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü" dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.


Valilik himayesinde İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüşe, öğrenciler destek verdi.


İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür, yürüyüş öncesi yaptığı açıklamada, bu tür aktivitelerin fiziksel ve ruhsal sağlığın geliştirilmesinde temel araçlardan biri olduğunu söyledi.


Hareketsizliğin yaşamın modern toplumlar için en önemli problemlerin başında yer aldığını dikkat çeken Ömür, şunları kaydetti:


"Kronik hatalıkların orta risk faktörlerinde birisi olan fiziksel aktivite dünya genelinde ölüm nedeni olan risk faktörleri sıralamasında obezitenin de önünde dördüncü sırada yer almaktadır. Bakanlığımızca gerçekleştirilen Türkiye Besleme ve Sağlık Araştırması sonuçlarına göre Dünya Sağlık Örgütünün sağlık için fiziksel aktivite önerilerini karşılayamayanların sıklığı 19 yaş ve üzeri bireylerde yüzde 37,6'dır. Bu kapsamda 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü 'koş, yürü, oyna sağlıklı yaşa' sloğanıyla 81 ilde olduğu gibi ilimizde de çeşitli etkinlikler yapılmaktadır."

İl Sağlık Müdürlüğünün önünde başlayan yürüyüş, 2 nolu sahada sona erdi.

Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 05:06 Kaynak: AA
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