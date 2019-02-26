Son Dakika Haberleri: Siirt'te Sağlık Personeline Eğitim

Siirt'te Sağlık Personeline Eğitim

25 dakika önce

Siirt'te ebe ve hemşirelere üreme sağlığı eğitimi verildi.

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Siirt'te ebe ve hemşirelere üreme sağlığı eğitimi verildi.


İl Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Eğitim Birimi İl Eğitmeni ebe Belma Aydoğdu kurum binasında düzenlenen toplantıda, üreme sağlığında farkındalık oluşturmak için çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Hemşire Halime Batur da güvenli annelik konusunda sağlık çalışanlarına bilgi verdi.

İl Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Emel Çelik, eğitimin ardından katılımcılara sertifikalarını verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:32 Kaynak: AA

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