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Siirt'te sahabelerin hayatı anlatıldı

6 saat önce

Siirt'te, Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından düzenlenen konferansta sahabelerin hayatı anlatıldı.

Siirt'te sahabelerin hayatı anlatıldı, System.String[]

Siirt'te, Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından düzenlenen konferansta sahabelerin hayatı anlatıldı.


Siirt Üniversitesi merkez yerleşkesinde düzenlenen etkinlik Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.


İttihadul Ulema Genel Başkan Yardımcısı Beşir Şimşek, Hazreti Hatice ve Sa'd Bin Ebi Vakkas'ın hayatından örnekler verdi.


Sahabelerin yaşamlarının örnek alınması gerektiğini belirten Şimşek, sahabelerin verdikleri mesajların iyi algılanması, günlük hayatta tatbik edilmesi gerektiğini aktardı.


Etkinlik, ilahi korosunun dinletisi ve sinevizyonla sona erdi.

Siirt Üniversitesi, Hatice Çarpar, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 03:14 Kaynak: AA
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