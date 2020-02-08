Siirt'te şal şepik kumaşı yaşatılacak - Son Dakika

Siirt'te "Şal Şepik" kumaşı yaşatılacak.



AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, Mezopotamya'da ilk dokunan kumaş türü olan şal şepikin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için girişimlerde bulunduklarını belirtti.

Siirt'in kültürel mirası olan kumaşın yazın serin kışın sıcak tutan doğal ve uzun ömürlü olduğunu belirten Ören, şunları kaydetti:



"Şal şepik kumaşı, diğer el sanatları gibi teknolojiyle birlikte kaybolmaya yüz tuttu. Erkekler tarafından kullanılan bu kumaş Eruh Halk Eğitim Merkezindeki kursiyerler tarafından yaşatılması için çalışmalar sürüyor. Eruh Belediye Başkanımız Cevher Çiftçi ve Eruh Halk Eğitim Müdürümüz Seyfettin Çelik ile ilgili genel müdürlüklerle görüşerek bu kumaşın yeniden yaşatılması için çeşitli projelerle desteklenmesi talebinde bulunduk."