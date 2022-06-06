Siirt'te saldırıya uğrayan doktora Vali Hacıbektaşoğlu'ndan ziyaret

SİİRT Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Kurtalan Devlet Hastanesi'nde vücudunun bütün röntgenini çekmediği gerekçesiyle hastası M.T. tarafından darbedilen Dr. Vedat Oran'ı ziyaret etti. Dr. Oran'a geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Hacıbektaşoğlu, "Sağlık Bakanımız doktorumuzu arayarak, geçmiş olsun dileklerini ilettiler, tekrar selamlarını iletiyorum. İçişleri Bakanımızı bilgilendirdim çok geçmiş olsun dileklerini iletmemizi istediler. Adalet Bakanımızın çok yakından olayı takip ettiğini biliyorum" dedi.

Kurtalan Devlet Hastanesi'ne 4 Haziran günü halsizlik şikayetiyle gelen M.T., Dr. Vedat Oran tarafından muayene edildi. Muayene sonrası hastanın rutin kan tahlilleri yapılarak, röntgeni çekildi. İşlemlerinin ardından Dr. Vedat Oran'ın yanına gelen M.T., iddiaya göre, 'Senden tüm vücut röntgenini istedim, neden çekmedin? Dedi. Dr. Oran da bunun mümkün olmadığını söyledi. Bunun üzerine M.T., doktoru darbetmeye başladı. Dr. Oran'ın odaya giren meslektaşları ve güvenlik görevlileri M.T.ye müdahale ederek uzaklaştırdı. Saldırı nedeniyle beyaz kod verildi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, Dr. Vedat Oran'ın da şikayetçi olması üzerine M.T. gözaltına alındı. M.T., yüzde 67 zihinsel engelli raporu olduğu gerekçesiyle bu sabah işlemlerinin ardından adli kontrol şartı konularak serbest bırakıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twiter hesabından olayla ilgili açıklama yaparak, "Kurtalan'daki şiddet olayı sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığının verdiği karardan yanlış sonuçlar çıkarılmamalı, kararı saygıyla karşılamalıyız. Olayın adli merciye intikalinde, şüphelinin yüzde 67 engelli olduğu anlaşıldı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının sebebi budur. Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı titizlikle yürütüyor. Şüpheli hakkında TCK 32 kapsamında gerekli raporun alınması için Siirt Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne sevk yapıldı. Rapor yarın tanzim edilip, hukuki süreç yürütülecek. Yasaya güven tam olmalı" ifadelerini kullandı.'SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZIN YANINDAYIZ'Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Dr. Vedat Oran'a Kurtalan Devlet Hastanesi'nde geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Hastanesi girişinde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Çağlar Tekin ile İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür ve hastanenin Başhekimi Uzm. Dr. Vehbi Yağız tarafından karşılanan Vali Hacıbektaşoğlu olaydan büyük üzüntü duyduğunu ifade etti. Bu tür olayların Siirt'te yaşanmasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Vali Hacıbektaşoğlu, "Hekimlerimiz, çocuklarına, annelerine, babalarına göstermeye fırsat bulamadığı şefkati, sevgiyi ve hoşgörüyü hastasına veriyor. Ani bir şiddetin gelmesi çok fazla kırıcı oluyor. Biz her türlü şiddeti reddediyoruz. Hepimiz elimizden geleni yapacağız. Her zaman sağlık çalışanlarımızın yanındayız. Yanlarında olmaya devam edeceğiz. Sağlık Bakanımız doktorumuzu arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiler, tekrar selamlarını iletiyorum. İçişleri Bakanımızı bilgilendirdim çok geçmiş olsun dileklerini iletmemizi istediler. Adalet Bakanımızın çok yakından olayı takip ettiğini biliyorum. Hekimimize tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diye konuştu.

HEKİMSEN üyesi sağlık çalışanları da hastane önünde açıklama yapıp, şüphelinin serbest bırakılmasını protesto ederek acil servis hizmeti hariç bir günlük iş bırakma eylemi yaptı.