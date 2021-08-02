Siirt'te salgınla mücadele kapsamında toplu kullanım alanları dezenfekte edildi - Son Dakika

Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında toplu kullanım alanları dezenfekte edildi.

Siirt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, artan vakalar nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları, ibadethaneler, toplu taşıma araçları, duraklar, banklar, semt pazarı ve çocuk oyun parkları gibi yoğunluğun olduğu alanları salgına karşı dezenfekte etti.

Vatandaşlara salgına karşı bireysel tedbirleri hatırlatan ekipler, herkesten kurallara uymalarını istedi.