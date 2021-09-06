Siirt'te saman yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Siirt'te saman yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

Siirt'te saman yüklü kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi, 2 kişi yaralandı.

Siirt'te saman yüklü kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi, 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt merkeze bağlı Akmayaç köyü yakınlarında meydana geldi. 56 AS 190 plakalı kamyon sürücüsü Akyamaç köyü yolunda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyon devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 acil sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

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