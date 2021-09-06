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Siirt'te saman yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Siirt'te saman yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

06.09.2021 10:34
Siirt'te saman yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı, System.String[]

Siirt'te saman yüklü kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi, 2 kişi yaralandı.

Siirt'te saman yüklü kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt merkeze bağlı Akmayaç köyü yakınlarında meydana geldi. 56 AS 190 plakalı kamyon sürücüsü Akyamaç köyü yolunda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyon devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 acil sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Siirt'te saman yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı
Siirt'te saman yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

112 Acil, Siirt, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te saman yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı - Son Dakika


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