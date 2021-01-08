Siirt'te sanayi işletmelerine yıllık işletme cetveli uyarısı yapıldı - Son Dakika

Siirt'te sanayi işletmelerine yıllık işletme cetveli uyarısı yapıldı

08.01.2021 15:29
Siirt'te sanayi işletmelerine yıllık işletme cetveli uyarısı yapıldı, System.String[]

Siirt'te yıllık işletme cetvellerini 30 Nisan'a kadar vermeyen sanayi işletmelerine para cezası uygulanacak.

Siirt'te yıllık işletme cetvellerini 30 Nisan'a kadar vermeyen sanayi işletmelerine para cezası uygulanacak.

Siirt Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sanayi işletmelerinin yıllık işletme cetvellerini bildirmeyle yükümlü olduğu, vermeyen işletmelere ceza uygulanacağı belirtildi.

Bilgilerin sisteme girilmesinde sorun yaşanmaması için son güne bırakılmaması, sisteme doğru ve kolay giriş yapılabilmesi için giriş sayfasında yer alan kılavuzun mutlaka okunması gerektiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl Müdürlüğümüzde sicil kaydı bulunan işletmelerin 2020 yılı üretim faaliyetleriyle ilgili yıllık işletme cetveli bilgilerini eksiksiz ve doğru bir şekilde bakanlığın sanayisicil.sanayi.gov.tr adresinde bulunan 'Sanayi Sicil Bilgi Sistemi' menüsünü e-devlet girişini kullanarak sisteme girilmesi gerekmektedir. Sisteme girilen bilgilerin kayıt edilmeden önce kontrol edilmesi, bilgiler kayıt edildikten sonra 'İl Müdürlüğüne gönder' butonuna tıklanarak işlemin tamamlanması ve sistem aracılığıyla kayıtlı e-posta adresinize 'onaylandı' bilgi mesajının ulaştığı kontrol edilerek işlemin tamamlanması gerekmektedir. Bildirmeyen işletmelere 1730 lira idari ceza uygulanacak."

Para Cezası, Nisan, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt'te sanayi işletmelerine yıllık işletme cetveli uyarısı yapıldı - Son Dakika


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