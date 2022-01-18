Siirt'te sanayi işletmelerine yıllık işletme cetveli uyarısı yapıldı - Son Dakika

Siirt'te yıllık işletme cetvellerini 30 Nisan'a kadar vermeyen sanayi işletmelerine para cezası uygulanacak.

İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sanayi işletmelerinin, 2021 yılına ait faaliyetlerinin yer aldığı yıllık işletme cetvellerini bildirmeyle yükümlü olduğu, vermeyen işletmelere ceza uygulanacağı belirtildi.

Bilgilerin sisteme girilmesinde sorun yaşanmaması için son güne bırakılmaması, sisteme doğru ve kolay giriş yapılabilmesi için giriş sayfasında yer alan kılavuzun mutlaka okunması gerektiği bildirilen çıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl Müdürlüğümüzde sicil kaydı bulunan işletmelerin yıllık işletme cetveli bilgilerini eksiksiz ve doğru bir şekilde bakanlığın sanayisicil.sanayi.gov.tr adresinde bulunan 'Sanayi Sicil Bilgi Sistemi' menüsünü e-devlet girişini kullanarak sisteme girilmesi gerekmektedir. Yıllık işletme cetveli doldurulduktan sonra 'İl müdürlüğüne gönder' butonu kullanılarak gönderme işleminin tamamlanması gerekmektedir. Gönderme işlemi yapılmaz ise yıllık işletme cetveli verilmemiş sayılacaktır. Yıllık işletme cetvelini vermeyen işletmeler hakkında idari para cezası uygulanacaktır. 444 61 00 irtibat numaralarından destek alınabilecek."