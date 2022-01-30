Siirt'te sancı çeken hamile, 3 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika

Siirt'in Pervari ilçesinde yolu kardan kapanan köyde doğum sancısı çeken kadın, ekiplerin 3 saatlik çabaları sonucu hastaneye yetiştirildi.
Yakınları, ilçeye bağlı Keskin köyünde oturan 21 yaşındaki Fatma Othan'ın doğum sancılarının başlaması üzerine yetkililerden yardım istedi.
Bölgeye sevk edilen ekipler, 3 saatlik çalışmanın ardından köye ulaştı.
112 Acil Sağlık Servis ekiplerince köyden alınan Othan, Pervari Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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