Diyarbakır ve Siirt'te hayvan borsası pazarları kapatıldı - Son Dakika
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Diyarbakır ve Siirt'te hayvan borsası pazarları kapatıldı

10.03.2023 20:01
Diyarbakır ve Siirt'te hayvan borsası pazarları kapatıldı

DİYARBAKIR ve Siirt'te canlı hayvan borsası pazarları, Türkiye'de de görülen SAT-2 serotipi şap hastalığı nedeniyle önlem amaçlı kapatıldı.

DİYARBAKIR ve Siirt'te canlı hayvan borsası pazarları, Türkiye'de de görülen SAT-2 serotipi şap hastalığı nedeniyle önlem amaçlı kapatıldı.

Diyarbakır Valiliği, İl Hayvan ve Zabıtası Komisyonu kararıyla, Türkiye'de görülen SAT-2 serotipi şap hastalığı nedeniyle önlem amaçlı, canlı hayvan borsası pazarının kapatıldığını duyurdu. Valilik açıklamasında, "Diyarbakır ili Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu'nun, 09.03.2023 tarih ve 2023/5 sayılı kararı ile, şap hastalığı ile mücadele kapsamında, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Borsası, ikinci bir karara kadar kapatılmıştır" denildi.

SİİRT'TE HAYVAN SEVKLERİ DURDURULDU Siirt Valiliği de, İl Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu kararı ile canlı hayvan pazarının ikinci bir emre kadar kapatıldığını ve canlı hayvan sevklerinin durdurulduğunu duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

" Irak'ta şap hastalığıyla ilgili gelişmelerin ortaya çıkması üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Şap Enstitüsü Müdürlüğü'ne incelenmek üzere farklı mahallerden numuneler gönderilmiştir. Bir numunenin, daha önce ülkemizde rastlanmayan SAT-2 serotipi olduğu tespit edilerek etken izole edilmiş ve ülkemizde bu serotipe karşı aşı üretimi için çalışmalara ivedilikle başlanmış, tüm illerde olduğu gibi İlimizde de çeşitli önlemler alınmıştır. İlimizde tespit edilmiş herhangi bir şap hastalığı mihrakı bulunmamaktadır. Hastalık, aşı yapılmamış büyükbaş hayvanlarda oldukça ağır seyretmekte ve verim kayıplarına neden olmaktadır. Bu çerçevede; şap hastalığı mücadelesinde alınacak önlemler ile hastalığın ilimize ve ülkemizde yayılmasını engellemek için; büyükbaş hayvanlarımıza yönelik olarak İlkbahar Şap Aşılama Kampanyası'nın ilimizde hızlı bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla, tarım ve orman il ve ilçe müdürlüklerinde çalışan veteriner hekim ve veteriner sağlık tekniker/teknisyenlerin mücbir sebep olmadıkça ikinci bir emre kadar izinlerinin kaldırılmasına, tarım ve orman il ve ilçe müdürlüklerinde bulunan araç ve imkanların aşılama kampanyasında kullanılmasına, ilimiz büyükbaş hayvan varlığımızın aşılanmasının hızlı bir şekilde tamamlanmasının sağlanmasına, kesim, ithalat ve ihracat dışında; il içi ve il dışı hayvan sevklerinin ikinci bir emre kadar durdurulmasına, ilimiz hayvan pazarının ikinci bir emre kadar hayvan giriş ve çıkışına kapatılmasına, ilimiz hayvan pazarı yakınlarında hayvan alım satımı yapılmasını engellemek üzere tedbirler alınmasına, kolluk kuvvetleri ile koordinasyon sağlanarak şehrin giriş ve çıkış noktalarında yol kontrollerinin artırılarak devam edilmesine, karar verilmiştir."


Kaynak: DHA
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