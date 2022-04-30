Siirt'te satışa hazır 13 'fişek' eroin ele geçirildi - Son Dakika
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Siirt'te satışa hazır 13 'fişek' eroin ele geçirildi

30.04.2022 13:05
Siirt'te satışa hazır 13 'fişek' eroin ele geçirildi

Siirt kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üst aramasında satışa hazır 13 fişek eroin maddesi ele geçirildi.

Siirt kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üst aramasında satışa hazır 13 fişek eroin maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Siirt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Conkbayır Mahallesi 305. Sokak üzerinde durdurulan D.Y. isimli şahsın yapılan kaba üst yoklamasında, satışa hazır toplam ağırlığı 3.98 gram gelen 13 adet fişek halinde eroin olarak değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahsın gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildiği belirtildi. - SİİRT

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Eroin, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te satışa hazır 13 'fişek' eroin ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siirt'te satışa hazır 13 'fişek' eroin ele geçirildi - Son Dakika
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