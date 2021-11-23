Siirt'te satışa hazır eroin maddesi ele geçirildi - Son Dakika

Siirt'te satışa hazır eroin maddesi ele geçirildi

Siirt'te bir şahsın ikametinde yapılan aramada uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Siirt'te bir şahsın ikametinde yapılan aramada uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuya yönelik operasyonlar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, kent merkezi Ulus Mahallesinde bir şahsın ikametinde yapılan aramada, 19 fişek satışa hazır halde eroin maddesi ve tek parça halinde 7 gram eroin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - SİİRT

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