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Siirt'te satışa hazır uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Siirt'te satışa hazır uyuşturucu ele geçirildi

12.02.2022 19:23
Siirt'te satışa hazır uyuşturucu ele geçirildi

Siirt'te şüphe üzerine durdurulan bir şahısta yapılan üst aramada 24 fişek halinde satışa hazır eroin maddesi ele geçirildi.

Siirt'te şüphe üzerine durdurulan bir şahısta yapılan üst aramada 24 fişek halinde satışa hazır eroin maddesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada, kent merkezi Yeni Mahalle 1518'nci Sokak üzerinde Y.E isimli şahsın üzerinde 24 fişek halinde satışa hazır vaziyette eroin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - SİİRT

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Eroin, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te satışa hazır uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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