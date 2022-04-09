Siirt'te satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika

Siirt'te satışa hazır vaziyette 1 fişek metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmada; kent merkezi Yenimahalle Cengiz Topel Caddesi üzerinde durdurulan O.M. isimli şahıstan satışa hazır vaziyette 1 fişek metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - SİİRT
Kaynak: İHA
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