Siirt'te satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
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Siirt'te satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi

09.04.2022 14:28
Siirt'te satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi

Siirt'te satışa hazır vaziyette 1 fişek metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Siirt'te satışa hazır vaziyette 1 fişek metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmada; kent merkezi Yenimahalle Cengiz Topel Caddesi üzerinde durdurulan O.M. isimli şahıstan satışa hazır vaziyette 1 fişek metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - SİİRT

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Metamfetamin, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika


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