Siirt'te Satranç Turnuvası
1 saat önce
Siirt'te satranç turnuvası sona erdi.
Siirt
'te satranç turnuvası sona erdi.
Siirt İl Milli Eğitim ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen 70 okuldan 405 öğrenicinin katıldığı satranç turnuvasında dereceye girenlere ödülleri Gençlik Merkezinde düzenlenen törenle verildi. AK Parti
Siirt Milletvekili Osman Ören
, Siirt Üniversitesi
Tıp Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, İl Milli Eğitim Müdürü İsa Güneş ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hüssam Olğaç tarafından verildi.
Satranç eğitmeni Kevser Sarsılmaz, yarışmanın öğrenciler için çok faydalı geçtiğini söyledi.
Sarsılmaz, il birincilerinin Elazığ
'da düzenlenecek bölge turnuvalarında Siirt'i temsil edeceklerini belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:38 Kaynak: AA
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